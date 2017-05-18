Банк России поднял курс евро на рубль

Официальный курс евро, установленный Банком России на 19 мая, составляет 64 рубля. Он вырос на 1,1 рубля. Курс доллара равен 57,47 рубля (плюс 73 копейки). Об этом свидетельствуют данные размещенные на сайте регулятора.

На Московской бирже единая европейская валюта стоила 64,33 рубля, американская — 57,87 рубля.

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Российская валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок. Эталонный сорт Brent на лондонской бирже ICE торгуется около отметки 51,64 доллара за баррель (минус процент по сравнению с закрытием предыдущей сессии).

Согласно прогнозу компании «Ренессанс Капитал», во втором квартале курс доллара составит примерно 62 рубля при сохранении текущих цен на нефть.

В апреле глава Минэкономразвития Максим Орешкин заявил, что во втором и третьем кварталах 2017 года платежный баланс России значительно снизится, что приведет к ослаблению рубля.