Евро поднялся выше 64 рублей впервые с 5 мая

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 64 рублей. По данным на 12:40 мск, за единую европейскую валюту давали 64,26 рубля. Доллар при этом стоил 57,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.

Материалы по теме Слон в подсудной лавке Как и зачем Дональд Трамп топит доллар

Российская валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок. Нефть марки Brent подешевела на 0,3 процента, до 52,07 доллара за баррель.

В начале мая глава совета ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в среднем в 2017 году курс российской валюты составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении текущих цен на нефть.

Аналогичную точку зрения на перспективы курса рубля высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар.

