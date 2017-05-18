Евро поднялся выше 64 рублей впервые с 5 мая

В ходе торгов на Московской бирже курс евро поднялся выше 64 рублей. По данным на 12:40 мск, за единую европейскую валюту давали 64,26 рубля. Доллар при этом стоил 57,61 рубля. Об этом свидетельствуют данные торговой площадки.
Российская валюта слабеет на фоне падения нефтяных котировок. Нефть марки Brent подешевела на 0,3 процента, до 52,07 доллара за баррель.
В начале мая глава совета ЦСР, бывший министр финансов Алексей Кудрин заявил, что в среднем в 2017 году курс российской валюты составит чуть более 60 рублей за доллар при сохранении текущих цен на нефть.
Аналогичную точку зрения на перспективы курса рубля высказал вице-премьер Аркадий Дворкович. По его словам, равновесный курс российской валюты должен быть на уровне около 60 рублей за доллар.