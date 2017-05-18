Число занимающихся спортом россиян за два года выросло на 15 процентов

За последние два года число россиян, занимающихся спортом, выросло на 15 процентов. Об этом свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ), опубликованные на сайте организации.

Если в 2015 году физическими упражнениями занимался 61 процент граждан, то сейчас их уже 76 процентов. При этом регулярно это делают 23 процента, время от времени — 33 процента, а еще 20 процентов уделяют этому время очень редко.

Более половины респондентов (53 процента) соблюдают особый режим питания: девять процентов придерживаются ограничений, рекомендованных врачом, 14 процентов — самостоятельно выбранной диеты, еще 30 процентов страиваются есть здоровую пищу. При этом каждый четвертый (28 процентов) сетуют на отсутствие возможности следить за своим рационом из-за нехватки денег.

Кроме того, забота россиян о своем здоровье заключается в отказе от алкоголя и курения (40 процентов), следовании всем требованиям врачей во время болезни (34 процента), прохождении регулярной диспансеризации (27 процентов) и просмотре медицинских программ (15 процентов).

«Идет постепенная трансформация общественных ценностей, во многом, за счет смены поколений. Для современной российской молодежи, вступающей во взрослую жизнь, здоровый образ жизни и спорт очень важны. Это ценности, оказывающие влияние на их ежедневное поведение. Молодые отказываются от алкоголя и курения, занимаются спортом, следят за своим питанием», — отметил аналитик ВЦИОМ Иван Леконцев.

Телефонный опрос ВЦИОМ проводился 23-24 апреля. В нем приняли участие 1200 человек. Вероятность ошибки не превышает 3,5 процента.

Согласно данным опроса ВЦИОМ, проведенного в конце апреля, почти половина россиян (49 процентов) считает свое состояние здоровья удовлетворительным, 35 процентов оценили его как хорошее. Негативные оценки своему самочувствию дали 15 процентов респондентов. Основными причинами плохого самочувствия они назвали работу и стресс, нехватку денег на лекарства и профилактику болезней и плохую экологию.