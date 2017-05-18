Коллектора застрелили в подъезде жилого дома в Иркутске

В Иркутске возбуждено уголовное дело после убийства коллектора в подъезде жилого дома. Об этом в четверг, 18 мая, сообщила пресс-служба регионального управления СК.

В ночь на 18 мая в одном из домов на бульваре Рябикова сотрудники полиции обнаружили тело 47-летнего мужчины с огнестрельными ранениями головы и тела. По данным СК, около трех часов ночи в подъезде дома были слышны выстрелы, соседи вызвали полицию. В личных вещах погибшего была найдена визитная карточка, где указано, что мужчина — старший специалист по работе с просроченной задолженностью.

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В настоящее время следователи выясняют обстоятельства произошедшего, ведется опрос очевидцев и свидетелей.

8 апреля управление СК по Свердловской области сообщило о начале доследственной проверки информации об избиении в Екатеринбурге сотрудниками некого коллекторского агентства 11-летнего мальчика-инвалида. «Со слов пострадавшего известно, что мужчины требуют с его матери денежный долг в размере 300 тысяч рублей, хотя, как поясняет сама мать пострадавшего ребенка, такого денежного долга за ней не числится», — отметили следователи.