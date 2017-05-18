Историк назвал чушью требование украинского министра вернуть Кубань

Краснодарский край никогда не принадлежал Украине, поэтому Киев не может претендовать на этот регион. Об этом российский историк Евгений Спицын сказал в комментарии порталу kp.ru.

«После окончания первой русско-турецкой войны в 1775 году Екатерина II издала манифест о ликвидации Запорожской Сечи "в политическом ея уродстве". Она же прекрасно понимала, что такое Сечь: запорожская голытьба промышляла главным образом грабительскими походами. Плюс к тому Екатерина очень боялась повторения новой пугачевщины, разгромленной всего несколько месяцев назад. Часть запорожцев сбежала за Дунай, в турецкие владения, часть — на территорию уже российской к тому времени Кубани», — объяснил Спицын.

Он добавил, что на территории современного Краснодарского края запорожцам, которых поддержал князь Григорий Потемкин, по их же просьбе были дарованы земли. «Первые сорок куреней и переселили туда, они составили так называемое Черноморское линейное (пограничное) войско. Так что все эти фантазии украинцев по поводу Кубани — чушь несусветная», — резюмировал историк.

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10 мая губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев посоветовал министру инфраструктуры Украины Владимиру Омеляну не дразнить казачество. «Кубань никогда не была и не будет украинской. Если у Украины существует дефицит сельскохозяйственной продукции и продуктов питания, то это не значит, что его надо решать за счет Кубани», — cказал он.

Ранее в тот же день Омелян заявил, что авиасообщение между Россией и Украиной будет восстановлено только после «возвращения» Кубани под контроль Киева. Подробностей «захвата» Россией указанных регионов он не уточнил.

Согласно статье 280 УК РФ, публичные призывы к осуществлению действий, направленных на нарушение территориальной целостности России, наказываются штрафом, принудительными работами или лишением свободы на срок до четырех лет.