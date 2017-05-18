Gelandewagen Шамсуарова конфискован в пользу государства

Внедорожник Mercedes-Benz Gelandewagen, изъятый у сына вице-президента компании «Лукойл» Руслана Шамсурова, конфискован в доход государства. Об этом в четверг, 18 мая, ТАСС сообщил представитель Управления Федеральной службы судебных приставов (УФССП) по Москве Тимур Коробицын.

Машина передана уполномоченному представителю территориального управления Росимущества по столице. Таким образом, исполнительное производство о конфискации транспортного средства окончено. По словам Коробицына, Шамсуаров также оплатил штраф в размере 2,5 тысячи рублей за неправильную парковку.

Телеканал РЕН ТВ опубликовал запись, на которой видно, как судебные приставы увозят конфискованный Gelandewagen. 16 мая агентство РИА Новости уточняло, что машина находится на штрафстоянке. После оценки ее планируется продать на торгах, а полученные средства передать в бюджет.

Видео: ren.tv

15 мая стало известно о возбуждении исполнительного производства, чтобы изъять внедорожник у сына вице-президента «Лукойла». Ранее в тот же день в Instagram-аккаунте borzrus, принадлежавшем юноше, появилась видеозапись езды по разделительной полосе в Москве. Водителя в кадре не видно, после появления этого ролика в управлении ГИБДД по столице начали проверку.

Материалы по теме Детки избежали клетки «Неприкасаемым» гонщикам на Gelandewagen не дали реальные сроки

Сам Шамсуров заявил, что почти год не имеет отношения к аккаунту borzrus и опубликованному в нем ролику. Также он утверждал, что не садился за руль с мая прошлого года, поскольку его Mercedes-Benz Gelandewagen был конфискован.

Решение об изъятии элитного внедорожника у молодого человека было принято в октябре прошлого года Гагаринским судом Москвы. Тогда же Шамсурова признали виновным в оскорблении сотрудников полиции и приговорили к 300 часам обязательных работ по делу о гонках на Gelandewagen.

Резонансное дело о «гонках на Gelandewagen» попало в поле зрения СМИ в мае прошлого года. Тогда Шамсуаров с друзьями устроил гонку с сотрудниками ГИБДД, ведя при этом трансляцию в приложении Periscope. Помимо этого молодой человек оскорбительно высказывался в адрес сотрудников правопорядка.