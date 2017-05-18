Американскую семейную пару задержали из-за искусанного крысами младенца

Молодых родителей из штата Арканзас (США) задержали после того, как у их 15-дневного ребенка обнаружили многочисленные следы от крысиных укусов. Об этом сообщает телеканал WKBN.

Медики пояснили, что насчитали на теле младенца около 100 ранений — ими были покрыты руки, ладони, пальцы и лицо ребенка. На голове была рана длиной около 2,5 сантиметра, через которую было видно его череп. Врачи сделали ребенку пластическую операцию и зашили рану.

Потом они вызвали полицию, которая и задержала 19-летнюю Эрику Шрайок и 18-летнего Чарльза Эллиота. Шрайок пояснила патрульным, что уложила ребенка 05:30 утра в люльку рядом со своей кроватью, а через два часа проснулась от его криков.

Заглянув в люльку, она увидела окровавленного младенца. Отец ребенка дал схожие показания, но добавил, что заметил в люльке крысиные следы. Специалисты подчеркивают, что полученные ребенком повреждения нельзя нанести за короткий срок и нападение крыс продолжалось, скорее всего, несколько часов, а родителей или не было дома, или они были в беспамятстве.

Оба родителя знали, что в их доме живут крысы, но ничего с этим делать не собирались.