Двое саперов-контрактников погибли при разминировании в Чечне

Двое саперов-контрактников погибли при разминировании сельскохозяйственных земель в Чечне. Еще один получил ранение, сообщает пресс-служба Южного военного округа (ЮВО). Соответствующую информацию приводит РИА Новости.

Отмечается, что инцидент произошел днем 17 мая. «При проведении разминирования сельхозугодий и сплошной очистке местности в Шатойском районе Чеченской Республики сдетонировал боеприпас, обнаруженный саперами», — сказали ТАСС в пресс-службе ЮВО.

Пострадавший был доставлен в военный госпиталь, ему оказывают необходимую медицинскую помощь.

На месте происшествия работает комиссия Южного военного округа.

В июне 2016 года в районе населенного пункта Ханкала в Чечне от взрыва, произошедшего в ходе разминирования сельскохозяйственных угодий, погиб контрактник. Еще один военнослужащий получил минно-взрывную травму и доставлен в больницу.