Спонсор Шараповой поддержал решение о ее недопуске на «Ролан Гаррос»

Йохан Элиаш, генеральный директор компании Head, которая является спонсором российской теннисистки Марии Шараповой, поддержал решение организаторов «Ролан Гаррос» не предоставлять спортсменке wild card (специальное приглашение). Его слова приводит The Times.

«Я полностью поддерживаю это. Не думаю, что wild card может выдаваться тем, кто был пойман на допинге. Да, я разочарован, но правила есть правила. Но еще больше меня разочаровывает тот факт, что Всемирное антидопинговое агентство (WADA) не делает свою работу так, как следует», — заявил Элиаш, отметив, что считает решение о включении мельдония в список запрещенных веществ без соответствующих клинических испытаний ошибочным.

По мнению Элиаша, недопуск Шараповой на «Ролан Гаррос» стал следствием неправомерной деятельности WADA, которая нарушает собственные правила.

16 мая глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли заявил об отказе в выдаче Шараповой wild card. Он объяснил свое решение необходимостью уважать «дух честной игры». Сама спортсменка в своем аккаунте в Twitter написала: «Если это необходимо для того, чтобы вновь оказаться на вершине, то я принимаю это. Никакие слова, игры или действия не остановят меня на пути к мечте. А их у меня много».

В конце апреля Шарапова вернулась на корт после окончания 15-месячной дисквалификации за употребление мельдония. На турнире в немецком Штутгарте она обыграла итальянку Роберту Винчи. На соревнованиях она сумела пройти до полуфинала.

Head — компания, занимающаяся производством спортивного оборудования и экипировки.

