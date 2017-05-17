«Она могла обманывать нас всех 10 лет»

Привычно спокойный и малозаметный теннис во вторник подарил миру очередной скандал. Глава Федерации тенниса Франции Бернард Джудичелли отказал Марии Шараповой в приглашении на «Ролан Гаррос», чем вызвал бурю негодования у одних и облегченные вздохи у других. Почему он так поступил — объясняет «Лента.ру».

«Мне жаль, что Мария не выступит на "Ролан Гаррос", жаль ее болельщиков. Мы можем давать wild card теннисистам, возвращающимся после травм, но не после допинговой дисквалификации. Мы должны уважать дух честной игры. Мы будем рады видеть ее на "Ролан Гаррос", когда она попадет на турнир по рейтингу», — заявил Джудичелли во вторник, 16 мая.

Это решение нельзя назвать ожидаемым. В последние месяцы теннисная общественность только и делала что обсуждала правомерность предоставления Шараповой wild card на престижные турниры в Штутгарте, Мадриде и Риме. Решения организаторов этих соревнований критиковали многие, в том числе первая ракетка мира Энди Маррей и лучшие теннисисты Франции, Польши и Канады — Кристина Младенович, Агнешка Радванська и Эжени Бушар.

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Несмотря на частые призывы не пускать Шарапову на «Ролан Гаррос» в такое развитие событий все же не верилось. Злопыхатели ведь просили закрыть ей двери и в Рим, и в Мадрид, но организаторы турниров поступили мудро, хоть и исходили из личных коммерческих интересов. Решение Бернарда Джудичелли иначе как дешевым популизмом назвать трудно.

В числе тех, кто поддержал французов, оказалась хорватская теннисистка Мирьяна Лучич-Барони, во вторник обыгравшая Шарапову на турнире в Риме. Она, в частности, сравнила Марию с американским велосипедистом Лэнсом Армстронгом. «Критика в адрес Шараповой должна быть: каждый "чистый" спортсмен против допинга, так что подобная реакция неудивительна. Но мне, честно говоря, все равно. Я знаю, как все устроено в мире. Деньги решают все. Может быть, надо дать wild card Лэнсу Армстронгу, раз уж такое дело? Он ведь не раз выигрывал "Тур де Франс". В чем разница?» — заявила Лучич-Барони.

Мария Шарапова Фото: David W Cerny / Reuters

Такие аналогии вызвали недоумение у многих любителей тенниса, даже у тех, кто не является поклонником Шараповой. Сравнение милдроната, разрешенного до января 2016 года и помогающего бороться с ишемией сердца, с тяжелыми стероидами, которые принимал Армстронг, всем показалось нелепым. Впрочем, те, кто выступает против российских спортсменов, как Лучич-Бароне, предпочитают не замечать очевидной разницы.

Француженка Кристина Младенович, планомерно поливавшая Шарапову грязью на протяжении последних месяцев, порадовалась решению организаторов «Ролан Гаррос» и назвала Джудичелли человеком с характером. «Она принимала этот препарат десять лет. Да, некоторые говорят, что до января 2016 года все было в порядке, якобы она всего три недели после запрещения его по-прежнему употребляла. Но если препарат внесли в список в 2016 году, он должен был быть запрещен и в последние десять лет — его просто не смогли раньше выявить, но в итоге нашли. Поэтому он должен был быть запрещен и до 2016 года, ведь он помогал ей и в прошлом. Теперь же по этому поводу возникают сомнения, и мы никогда не узнаем правды», — высказала Младенович свою трактовку истории с мельдонием.

Кристина Младенович Фото: Bernd Weissbrod / Globallookpress.com

Радует, что подобной точки зрения придерживаются далеко не все. Поддержку Марии оказал главный человек в женском теннисе — президент WTA Стив Саймон. «Предоставление wild card спортсменам происходит по усмотрению организаторов турниров. Я полностью поддерживаю игроков, которые получили эти приглашения, и желаю им удачи. С чем я не согласен, так это с формулировкой Федерации тенниса Франции в их решении относительно Марии Шараповой. Она полностью подчинилась приговору, который вынес CAS, и соблюла все условия. Нет никаких оснований наказывать игрока по истечении срока действия санкций», — заявил Саймон. К сожалению, решения о выдаче специальных приглашениях принимает не он.

Двусмысленность ситуации очевидна из-за того факта, что организаторы «Ролан Гаррос» выдали wild card Констану Лестьенну. Этот француз никогда не играл в теннис даже на уровне первой сотни, но главное — он отбыл дисквалификацию за игру на тотализаторе. После этой демонстрации двойных стандартовтрудно всерьез воспринимать главный тезис Джудичелли об «уважении духа честной игры». К сожалению, российские спортсмены и болельщики в последнее время к этому привыкли.

Вице-премьер Виталий Мутко, комментируя решение Джудичелли, выразил недоумение по поводу позиции французской стороны. «Я хочу сказать Марии, что все вернется, нужно время. У организаторов есть право приглашать или не приглашать, но их решение, конечно, мне непонятно. Ведь Маша уже отбыла дисквалификацию в соответствии с нормами, она допущена к соревнованиям. А дальше начинаются двойные стандарты», — приводит слова функционера ТАСС.

После «Ролан Гаррос» начнется травяной сезон, который в июле венчает главный турнир года — Уимблдон. После решения Джудичелли мы теперь должны быть готовы к подобному поведению организаторов лондонского «Большого шлема». Но даже если wild card на Уимблдон Марии не дадут, выступать на нем она сможет: для этого придется пройти квалификацию, участие в которой ей обеспечено по рейтингу. Главное, чтобы травма, полученная Марией во вторничном матче с Лучич-Барони, оказалась несерьезной.

Конечно, это будет удар по самолюбию, но иного пути, к сожалению, нет. Именно с Уимблдона начались победы Шараповой в теннисе. В далеком 2004 году малоизвестная 17-летняя теннисистка Мария Шарапова победила финале Серену Уильямс. Очень хочется, чтобы Маша вернулась на прежние позиции и поставила на место заносчивых «специалистов». И что-то подсказывает, что даже Джудичелли совсем скоро заговорит по-другому.