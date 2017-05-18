Юного Шелдона показали в трейлере приквела «Теории Большого взрыва»

В сети появился первый трейлер комедийного сериала «Молодой Шелдон» (Young Sheldon), приквела ситкома «Теория большого взрыва». Проморолик опубликован на YouTube-канале Series Trailer MP в четверг, 18 мая.

Роль юного Шелдона Купера исполнил девятилетний Иэн Армитедж («Большая маленькая ложь»). Мать главного героя сыграла Зои Перри («Анатомия страсти» и «Частная практика»).

Сериал будет выходить на телеканале CBS в 2017 году. Точная дата премьеры пока не называется.

«Теория большого взрыва» — один из самых популярных современных ситкомов в США. Он выходит с 2007 года и насчитывает 10 сезонов.