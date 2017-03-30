Суд разрешил актерам «Теории Большого взрыва» петь о мягком и теплом котике

Суд Нью-Йорка отклонил иск к телеканалу CBS о незаконном использовании колыбельной Soft Kitty, Warm Kitty («Мягкий котик, теплый котик») в комедийном сериале «Теория Большого взрыва». Об этом сообщает BBC News.

Отмечается, что продюсеры получили разрешение от музыкального издательства Willis Music, выкупившего права на песню у ее автора, поэтессы Эдит Ньюлин, 80 лет назад.

В суд на создателей ситкома в 2015 году подали Маргарет Перри и Эллен Чейз, дочери Ньюлин, сочинившей эту песню в 1937-м. Они потребовали от продюсеров «Теории Большого взрыва» отчислений как наследницам интеллектуальной собственности матери. Истцы утверждали, что Willis Music не имеет права разрешать использовать композицию без их согласия.

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Впервые песня «Мягкий котик» прозвучала в «Теории Большого взрыва» в 2008 году. Это любимая колыбельная главного персонажа ситкома Шелдона Купера. Благодаря сериалу композиция приобрела известность, а CBS выпустил серию футболок, игрушек, брелоков, кружек и толстовок с надписью Soft Kitty.

В феврале сообщалось, что «Теория большого взрыва» получит еще два сезона. Сериал считается одним из самых популярных ситкомов в США. Он выходит с 2007 года и на данный момент насчитывает десять сезонов. Телеканал CBS также запустил в производство сериал «Шелдон», в котором рассказывается о молодости главного персонажа «Теории большого взрыва».