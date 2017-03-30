Суд разрешил актерам «Теории Большого взрыва» петь о мягком и теплом котике

Суд Нью-Йорка отклонил иск к телеканалу CBS о незаконном использовании колыбельной Soft Kitty, Warm Kitty («Мягкий котик, теплый котик») в комедийном сериале «Теория Большого взрыва». Об этом сообщает BBC News.
Отмечается, что продюсеры получили разрешение от музыкального издательства Willis Music, выкупившего права на песню у ее автора, поэтессы Эдит Ньюлин, 80 лет назад.
В суд на создателей ситкома в 2015 году подали Маргарет Перри и Эллен Чейз, дочери Ньюлин, сочинившей эту песню в 1937-м. Они потребовали от продюсеров «Теории Большого взрыва» отчислений как наследницам интеллектуальной собственности матери. Истцы утверждали, что Willis Music не имеет права разрешать использовать композицию без их согласия.
Впервые песня «Мягкий котик» прозвучала в «Теории Большого взрыва» в 2008 году. Это любимая колыбельная главного персонажа ситкома Шелдона Купера. Благодаря сериалу композиция приобрела известность, а CBS выпустил серию футболок, игрушек, брелоков, кружек и толстовок с надписью Soft Kitty.
В феврале сообщалось, что «Теория большого взрыва» получит еще два сезона. Сериал считается одним из самых популярных ситкомов в США. Он выходит с 2007 года и на данный момент насчитывает десять сезонов. Телеканал CBS также запустил в производство сериал «Шелдон», в котором рассказывается о молодости главного персонажа «Теории большого взрыва».