SpaceX организует похороны в открытом космосе

Компания Elysium Space намерена отправить ракетой-носителем Falcon 9 мемориальный корабль Elysium Star II с человеческим прахом на борту. Запуск будет проходить в рамках миссии SSO-A компании Spaceflight Industries, говорится в блоге Elysium Space.

Кроме мемориального корабля, ракета SpaceX доставит на орбиту более 20 аппаратов. Купить билет, предоставляющий право на похороны в космосе, можно за 2490 долларов. На борту корабля уже зарезервировано 100 мест, но заказы еще принимаются.

Однако прах будет приниматься на борт Elysium Star II как вторичный груз и у грузовика корабля есть иное назначение. При этом представители Elysium Space все равно отмечают космические похороны — основная цель аппарата.

Корабль будет выведен на солнечно-синхронную орбиту, благодаря чему прах «побывает над всеми местами планеты». Спустя два года он сойдет с орбиты и сгорит в плотных слоях атмосферы. Ее запуск запланирован на конец 2017 года со стартовой площадки SLC-4E.

1 мая ракета-носитель Falcon 9 со спутником NROL-76 Национального управления военно-космической разведки США стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Пуск планировалось совершить 30 апреля, однако его отменили за 60 секунд до старта.