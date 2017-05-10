SpaceX провела первые огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты

Американская SpaceX провела первые статические огневые испытания центрального блока сверхтяжелой ракеты Falcon Heavy. Видео тестов компания выложила в Twitter, кратко о них сообщает издание Ars Technica.

Испытания состоялись в начале мая на одном из стендов принадлежащем компании ракетном полигоне в городе МакГрегор (штат Техас, США). Тесты центрального блока первой ступени Falcon Heavy признаны успешными.

Конструктивно первая ступень Falcon Heavy состоит из центрального блока и пары боковых ускорителей, представляющих собой модернизированные первые ступени средне-тяжелой ракеты Falcon 9. На низкую опорную орбиту носитель способен выводить 63,8 тонны.

Первый запуск ракеты компания запланировала провести в конце 2017 года. В целях экономии средств SpaceX в качестве боковых ускорителей установит на Falcon Heavy ранее использованные первые ступени Falcon 9.

Материалы по теме Разбор полетов Почему SpaceX побеждает Россию в сфере коммерческих пусков ракет

В настоящее время в мире только в США проекты создания новых сверхтяжелых ракет дошли до этапа сборки носителей. На 2019 год запланированы испытания создаваемого компанией Boeing носителя SLS (Space Launch System, должен выводить, в зависимости от версии, от 70 до 129 тонн на низкую опорную орбиту).

В прошлом веке было создано три ракеты подобного класса. Самая успешная из них, Saturn V (до 140 тонн), использовалась в американской лунной программе. Другой носитель, Н-1 (до 90 тонн), создавался в СССР. Все четыре его старта прошли неудачно. Другой советский сверхтяжелый носитель, «Энергия» (рассчитан на вывод ста тонн), запускался два раза. Все его старты были удачными. В настоящее время программы Saturn V, Н-1 и «Энергия» свернуты.