Силовые структуры
 

Российские Су-24 трижды облетели голландский фрегат на Балтике

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Бомбардировщики Су-24 из состава ВМФ России трижды облетели фрегат «Эвертсен» Военно-морских сил Нидерландов в Балтийском море, сообщается на странице голландского флота в Facebook. Видео было опубликовано порталом Marineschepen на YouTube.

В ведомстве заявили, что в облетах участвовали два российских бомбардировщика, при этом они сопровождались двумя шведскими истребителями. Маневры не представляли угрозы для корабля, добавили в ВМС.

«Эвертсен» в настоящий момент входит в состав 1-й постоянной военно-морской группы НАТО, флагманом которой является фрегат «Руаль Амундсен» ВМС Норвегии.

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