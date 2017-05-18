В США одобрен законопроект о санкциях за поддержку властей Сирии

Палата представителей Конгресса США в четверг, 18 мая, подавляющим большинством голосов одобрила законопроект, предусматривающий наложение санкций на тех, кто предоставляет финансовую поддержку правительству Сирии во главе с Башаром Асадом. Об этом сообщает Associated Press.

Далее документ должен поступить на рассмотрение в Сенат, а затем на подпись президенту Дональду Трампу.

Проект закона внес конгрессмен-демократ от Нью-Йорка Элиот Энгел, член комитета по иностранным делам.

Как отмечается, законопроект направлен против ключевых союзников Асада, таких как Россия и Иран. Документ требует от президента накладывать санкции в отношении стран или компаний, которые ведут дела или предоставляют финансирование сирийскому правительству либо центробанку.

Власти США обвиняют правительство Асада в «насилии над сирийским народом» и массовых нарушениях прав человека.