Reuters рассказало о переговорах штаба Трампа с Россией

Во время предвыборной кампании штаб кандидата Дональда Трампа, впоследствии ставшего президентом, неоднократно контактировал с властями России. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на собственные источники.

С апреля по ноябрь 2016 года стороны обменялись 18 звонками или электронными письмам. Ранее об этих связях ничего не сообщалось, однако теперь они рассматриваются ФБР в рамках общего расследования связей штаба Трампа с Москвой и по вероятному российскому вмешательству в выборы в США.

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Как уточняет агентство, речь, в частности, шла об организации специально канала между Трампом и президентом России Владимиром Путиным, чтобы американскому лидеру не приходилось разговаривать в присутствии чиновников, отвечающих за национальную безопасность.

Кроме того, обсуждалось восстановление экономических отношений между Москвой и Вашингтоном, координация в борьбе с террористами в Сирии и сдерживание Китая.

Источники агентства пояснили, что не видят в этих разговорах ничего предосудительного, однако их обнародование может вынудить президента передать спецслужбам полный отчет о контактах с Москвой.

Ранее в среду бывший чиновник Минюста США и бывший директор ФБР Роберт Мюллер был назначен специальным советником по надзору за расследованием приписываемых России попыток вмешательства в президентские выборы 2016 года.

Утверждения о якобы вмешательстве Москвы в выборы, в частности, содержались в опубликованной в январе рассекреченной части доклада, который был подготовлен ЦРУ, ФБР и АНБ. Там говорилось, что президент России Владимир Путин лично поручил организовать кампанию, чтобы опорочить кандидата от Демократической партии Хиллари Клинтон и добиться победы Трампа. Россия все эти обвинения отрицает.