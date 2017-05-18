NBC News опубликовал имена основных «связующих с Россией» в окружении Трампа

Основными подозреваемыми по делу о связях президента США Дональда Трампа с Россией оказались бывший советник президента по нацинальной безопасности Майкл Флинн и экс-глава избирательного штаба Трампа Пол Манафорт. Об этом сообщает NBC News со ссылкой на источники в ФБР.

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По данным телеканала, расследование не ограничивается этими двумя людьми. Спецслужбы рассматривают возможное вмешательство России в выборы, взлом электронной почты штаба Демократической партии и другие действия Москвы, якобы направленные на то, чтобы помочь Трампу выиграть выборы.

Тем не менее, доказательства связей Флинна и Манафорта с Россией пока не обнародованы.

Ранее американские СМИ опубликовали информацию о том, что Москва якобы в течение пяти лет оказывала поддержку Дональду Трампу и собрала на него обширный компромат.

Такие утверждения содержались в отчетах бывшего агента британской разведки, которые легли в основу доклада спецслужб США о якобы имевшем место вмешательстве РФ в американские выборы. Позже было объявлено, что отчет, скорее всего, является вбросом интернет-троллей.