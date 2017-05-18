Момент взрыва в Волгограде попал на видео

Момент взрыва бытового газа в четырехэтажном жилом доме в Волгограде попал на видео. Кадры публикует РЕН ТВ.

Инцидент произошел 16 мая, в результате обрушился целый подъезд, погибли четыре человека, 14 пострадали.

Возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 238 УК РФ («Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности»). Задержаны трое подозреваемых.

Причиной ЧП стали несанкционированные работы на водопроводе, в ходе которых был поврежден газопровод.

Частично разрушенный дом решено снести.