В Волгограде решили снести пострадавший от взрыва газа дом

В Волгограде полностью снесут жилой дом, один из подъездов которого обрушился в результате взрыва газа 16 мая, рассказал РИА Новости в среду, 17 мая, губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров.

Первоначально эксперты признали непригодными для жилья только третий и четвертый подъезды, однако к вечеру среды власти приняли решение снести и вторую часть дома, рассказал глава региона. Бочаров отметил, что спешить со сносом не будут, поскольку вначале необходимо дождаться завершения работы следователей.

«Завтра мы поймем сроки, когда сможем приступить к разбору здания. Спешки не будет», — сказал губернатор. По его словам, власти подготовят специальный транспорт и складские помещения для транспортировки и размещения вещей жителей дома.

«Мы подготовим людей, которые будут помогать людям паковать вещи, выносить, заносить, разгружать», — уточнил Бочаров.

По информации ТАСС, оставшиеся без крыши над головой жильцы размещены в здании школы №106 и в одной из гостиниц Волгограда. Жителям первого и второго подъездов власти дали возможность вернуться в свои квартиры вместе с полицейскими и спасателями, чтобы забрать вещи первой необходимости, деньги и документы. Вход в третий и четвертый подъезды дома запрещен из-за угрозы обрушения.

Взрыв бытового газа в четырехэтажном жилом доме на Университетском проспекте в Волгограде произошел днем во вторник, 16 мая. Погибли четыре человека, их личности установлены. По данным ТАСС, в результате без жилья остались 97 жильцов 45 квартир. Губернатор назвал виновниками взрыва рабочих, пытавшихся незаконно осуществить подключение к водоводу.

Видео: Аэросъемка Волгоград.Vlgair / YouTube

По факту произошедшего Следственный комитет возбудил уголовное дело по части 3 статьи 238 УК «Выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Задержаны три человека: владелец павильона и его отец, по заказу которых проводились работы, а также лицо, нанятое по бесплатному объявлению на одном из популярных сайтов для выполнения работ.