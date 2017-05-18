Зюганов рассказал об опасности олигархии, «жириновщины» и «навальновщины»

Лидер КПРФ Геннадий Зюганов назвал три явления, которые, на его взгляд, являются главными внутренними угрозами для России. Его слова в четверг, 18 мая, передает ТАСС.

«Мы считаем, что союз олигархии, антисоветской жириновщины и русофобской навальновщины является главной опасностью для каждого здесь сидящего, какие бы мы ни разделяли точки зрения», — заявил Зюганов.

По его словам, в настоящее время для России обозначилась «тройная опасность». «Когда есть компрадорские олигархи с огромными финансовыми ресурсами, которые уже за рубежом приняли решение еще осенью этого года делать ставку на очередного фюрера. Вот Навальный тут заявления делает», — сказал лидер коммунистов.

По его словам, подобные люди «готовы молодежь гнать на убой только для того, чтобы утвердиться».

Ранее Зюганов неоднократно критиковал оппозиционера Алексея Навального, называя его «американской игрушкой, которую готовили для того, чтобы и дальше нас душить и организовывать "цветную революцию"».

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский также неоднократно подвергался критике со стороны Зюганова. В частности, 15 марта во время пленарного заседания Госдумы лидер коммунистов оценил выступление коллеги как «откровенное хулиганство и уголовщину».

Компрадорами европейцы, жившие в Восточной Азии, называли местных поставщиков, которые работали на иностранные компании. В настоящее время выражение «компрадорская буржуазия» имеет устойчивую негативную окраску и трактуется как олигархи, наживающие свой капитал на продаже за рубеж природных ресурсов, хранящие деньги в иностранных банках и заботящиеся только о собственных интересах.