Медведев поздравил режиссера Евгения Марчелли с юбилеем

Премьер-министр России Дмитрий Медведев поздравил с 60-летием театрального режиссера и художественного руководителя театра имени Волкова Евгения Марчелли. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщается на сайте правительства.

«Вы — один из самых ярких и талантливых современных режиссеров, художник и экспериментатор, создающий уникальные спектакли», — говорится в телеграмме.

По словам Медведева, постановки Марчелли «отличаются особым творческим почерком, славятся оригинальным прочтением классики, смелыми и ироничными интерпретациями, новыми сценическими решениями и прекрасным актерским ансамблем».

Председатель правительства, в частности, отмечает такие спектакли, как «Екатерина Ивановна», «Без названия», «Вишневый сад» и «Чайка. Эскиз».

Евгений Марчелли — заслуженный деятель искусств России, лауреат премии «Золотая маска» и обладатель титула «Лучший режиссер российской театральной провинции».

Марчелли возглавил ярославский театр имени Волкова в 2011 году. До этого режиссер руководил такими учреждениями, как Тильзит-театр, Омский академический театр драмы и Калининградский областной драматический театр.