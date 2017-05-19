В Дагестане уничтожили главаря кадарской банды и его боевиков

В ходе контртеррористической операции в Дагестане ликвидированы четверо боевиков, в том числе главарь кадарской банды. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщили РИА Новости в информационном центре Национального антитеррористического комитета (НАК).

Бандиты были обнаружены в ночь на 19 мая в частном доме селения Карамахи Буйнакского района. Бойцы спецназа ФСБ блокировали их, после чего предложили сложить оружие и сдаться властям. Однако боевики открыли огонь и были уничтожены в ходе столкновения. Среди них опознан главарь и его сообщники, «отличавшиеся особой жестокостью и цинизмом», — отметили в НАК.

По данным комитета, бандиты представляли собой остатки кадарской банды, ядро которой было ликвидировано в 2016 году. На ее счету «многочисленные преступления террористической направленности, в том числе убийства главы администрации села Карамахи и других гражданских лиц, а также вымогательства крупных денежных сумм у предпринимателей.

11 апреля НАК сообщил о ликвидации троих боевиков на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе. Силовики пытались остановить для досмотра автомобиль Chevrolet, но находившиеся внутри люди открыли огонь из автоматического оружия и попытались скрыться.

В результате перестрелки автомобиль загорелся, а трое мужчин погибли. Одним из них оказался главарь банды Ильяс Халилов, участники которой причастны к убийству двух жителей села Талги, покушению на правоохранителей в селении Карамахи, вымогательствам у бизнесменов больших сумм денег в целях финансирования террористической деятельности.