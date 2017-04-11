Саперы обезвредили две бомбы в домах пособников боевиков в Дагестане

Саперы обнаружили и обезвредили два взрывных устройства в доме пособников боевиков в дагестанском Дербенте. Об этом в во вторник, 11 апреля, источник в правоохранительных органах республики сообщил РИА Новости.

«В ходе адресных проверок в домовладении пособников боевиков обнаружены два взрывных устройства. Устройства обезврежены с помощью накладного заряда», — сказал источник.

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В ходе обезвреживания бомб никто не пострадал. Где и когда планировалось использовать взрывные устройства, в настоящее время неизвестно.

30 марта глава МВД Дагестана Абдурашид Магомедов на сессии регионального парламента сообщил о том, что более 1,2 тысячи жителей республики участвуют в военных действиях на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) за пределами России.