МВД сообщило о 1200 воюющих за рубежом дагестанцах-боевиках

Более 1,2 тысячи жителей Дагестана участвуют в военных действиях на стороне незаконных вооруженных формирований (НВФ) за пределами России. Об этом в четверг, 30 марта, сообщил глава МВД республики Абдурашид Магомедов на сессии регионального парламента, передает ТАСС.

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«Более 1200 дагестанцев воюют за пределами Российской Федерации. Только в прошлом году сотрудниками силовых структур был предотвращен выезд в Сирию 38 жителей Дагестана. В Каспийске, Дербенте, Хасавюрте и Махачкале выявлены участники так называемых спящих группировок», — сказал Магомедов.

По его словам, бандподполье, действующее непосредственно на территории Дагестана, насчитывает до 30 человек. При этом правоохранительным органам в минувшем году удалось практически зачистить от боевиков и их пособников все южные районы республики.

«Было проведено более 30 контртеррористических операций (КТО) в трех городах и 19 районах, в ходе которых ликвидировано четыре бандгруппы, 17 бандглаварей. Обнаружено и уничтожено 80 тайников с оружием и продуктами питания, 22 блиндажа и лагеря боевиков», — отметил Магомедов.

29 января стало известно, что в дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации ликвидированы три боевика.