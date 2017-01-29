Силовые структуры
 
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В Хасавюрте ввели режим КТО

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В дагестанском Хасавюрте введен режим контртеррористической операции (КТО). Об этом сообщил оперативный штаб Национального антитеррористического комитета (НАК) в Дагестане, передает «Интерфакс».

По его информации, спецрежим введен с 8:20 по московскому времени. «Силовики разыскивают участников незаконных вооруженных формирований и их пособников», — отметил представитель штаба.

Как передает ТАСС со ссылкой на источник в силовых структурах, в городе уже блокировали дом, в котором могут находиться боевики. «Число боевиков, находящихся в нем, уточняется. Ведутся переговоры об их сдаче», — пояснил собеседник агентства.

Он отметил, что ранее поступила информация о местонахождении членов так называемой хасавюртовской бандгруппы.

21 января два боевика были уничтожены в ходе спецоперации в селе Вперед Кизлярского района Дагестана. Перед этим в населенном пункте также вводился режим КТО.

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