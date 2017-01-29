Три боевика ликвидированы в Хасавюрте

В дагестанском Хасавюрте в ходе спецоперации ликвидированы три боевика. Об этом в воскресенье, 29 января, сообщил ТАСС источник в силовых структурах республики.

По его информации, активная фаза операции завершена. «Предварительно, убиты три боевика. Идет осмотр дома, где они укрывались. Личности убитых устанавливаются», — сказал он.

Источник в силовых структурах заявил агентству, что боевики открыли стрельбу из блокированного дома, после чего было принято решение о начале штурма. «В ходе перестрелок дом загорелся», — сообщил он, отметив, что точное число экстремистов в здании не было известно. «Интерфакс» отмечает, что дом практически сгорел.

Ранее в воскресенье сообщалось, что в Хасавюрте с 8:20 по московскому времени введен режим контртеррористической операции (КТО). Силовики разыскивали участников незаконных вооруженных формирований и их пособников из так называемой хасавюртовской бандгруппы. Как отмечалось, блокированным боевикам предлагали сдаться.