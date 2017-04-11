В Дагестане на автотрассе ликвидированы трое бандитов

В Дагестане ликвидированы трое бандитов, открывших огонь по полицейским из автомобиля. Об этом ТАСС сообщили Национальном антитеррористическом комитете.

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Как рассказали в ведомстве, во вторник, 11 апреля, в 21:25 в Кумторкалинском районе на федеральной автомобильной трассе недалеко от населенного пункта Тюбе сотрудники спецподразделений ФСБ и МВД предприняли попытку остановить для досмотра автомобиль Chevrolet.

Находившиеся в машине открыли огонь из автоматического оружия по представителям сил правопорядка и попытались скрыться. В результате перестрелки автомобиль загорелся, а трое находившихся в машине лиц получили ранения, несовместимые с жизнью.

На месте боестолкновения работают специалисты органов безопасности и внутренних дел. Пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет. Проводятся оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия.

4 апреля в Астрахани преступники застрелили двоих сотрудников, которые прибыли на оформление ДТП. Злоумышленники с места преступления скрылись. Два дня спустя стало известно, что все четверо участников нападения ликвидированы.