Кудрин заявил о значительном цифровом отставании России от развитых стран

Россия отстает от развитых стран по внедрению цифровых технологий в экономике в три-четыре раза. Об этом в пятницу, 19 мая, заявил глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов Алексей Кудрин, сообщает Rambler News Service

«К сожалению, сейчас можно оценить, что Россия отстает примерно в три-четыре раза от ведущих стран по цифровизации своей экономики», — сказал Кудрин.

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По его словам, для эффективного выполнения своих целей государству необходимо пройти этот процесс и адаптироваться к происходящим изменениям.

В марте председатель правительства России Дмитрий Медведев поручил Минкомсвязи и Минэкономразвития рассмотреть возможность применения технологии блокчейн при подготовке программы «Цифровая экономика»,

По мнению первого вице-премьера Игорь Шувалова, цифровая экономика приносит существенные изменения в общественное сознание и калькуляцию валового продукта.