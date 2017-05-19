У администрации Порошенко прошел митинг протеста против запрета «ВКонтакте»

В Киеве у здания администрации президента Украины состоялась акция протеста против блокировки социальной сети «ВКонтакте». Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Информатор».

Как отмечает ресурс, на митинг собрались в основном школьники и студенты. Участники мероприятия скандировали лозунги «Запрещать запрещено!» и «Слава свободной диванной армии», написала на своей странице в Facebook жительница Киева Светлана Соколова.

«По словам участников, они общаются через соцсеть "ВКонтакте" с участниками АТО (антитеррористической операции — так украинские власти называют боевые действия в Донбассе — прим. «Ленты.ру»), а запрет является первым шагом к цензуре», — добавила она.

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В тот же день министр связи самопровозглашенной Донецкой народной республики Виктор Яценко прокомментировал ограничения на использование российских соцсетей, заявив, что Киев пытается создать тотальную информационную блокаду для жителей Украины и Донбасса, передает Федеральное агентство новостей (ФАН).

Ранее в тот же день сообщалось, что в Днепропетровской области Украины сотрудники фирм по обслуживанию компьютерной техники предлагают клиентам восстановить доступ к российским социальным сетям за деньги.

16 мая президент Украины Петр Порошенко своим указом запретил сервисы «Яндекса» и Mail.Ru Group, а также социальные сети «Одноклассники» и «ВКонтакте» на территории страны. В тот же день часть провайдеров уже заблокировали российские соцсети.