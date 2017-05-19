Флагман ВМС Украины сломался после ремонта на заводе Порошенко

На украинском фрегате «Гетман Сагайдачный» вскоре после ремонта вышел из строя дизельный двигатель. Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины.

Ремонт проводился в рамках гособоронзаказа. «Несмотря на нарушение условий контракта, предприятие-подрядчик не устранило недостатки двигателя по гарантии в течение согласованного срока», — отметили в ведомстве.

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С целью устранения нарушений военная прокуратура обратилась в суд с иском о взыскании штрафа в пользу государства на сумму 668 тысяч гривен (около 1,45 миллиона рублей). Разбирательство продолжается.

Как писало в феврале РИА Новости Украина, заказы на ремонт кораблей украинского флота получил киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», которым владеет президент Петр Порошенко. В частности, на работы над «Гетманом Сагайдачным» предприятию было выделен 91 миллион гривен.

В январе сообщалось, что «Гетман Сагайдачный» и несколько катеров морской охраны Госпогранслужбы Украины оказались скованы льдами в Военной гавани Одесского порта. Также там был замечен единственный украинский парусник — учебный трехмачтовый корабль «Дружба».

«Гетман Сагайдачный» — флагман Военно-морских сил Украины. Фрегат был спущен на воду в марте 1992-го, спустя год его ввели в эксплуатацию. Корабль регулярно участвует в учениях по стандартам НАТО.