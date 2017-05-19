В Госдуме связали поломку флагмана ВМС Украины с распилами и откатами

Депутат Госдумы Дмитрий Белик заявил, что средства, выделенные на ремонт фрегата «Гетман Сагайдачный», флагмана украинских Военно-морских сил, были разворованы до начала работ. Соответствующее мнение парламентарий высказал в комментарии РИА Новости в пятницу, 19 мая.

«Было много победных заявлений о развитии украинского флота, но как дошло до ремонта кораблей, у украинских чиновников сразу зачесались руки в ожидании "распила и отката"», — сказал Белик, отметив, что починка «Гетмана Сагайдачного» проводилась на «неукраденный остаток».

Депутат также усомнился в том, на Украине остались подготовленные кадры, способные ремонтировать военные корабли. «Все украинские специалисты разбежались по российским заводам, видимо, корабль чинили подмастерья», — считает депутат.

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18 мая в Генеральной прокуратуре Украины (ГПУ) сообщили, что «Гетман Сагайдачный» вышел из строя вскоре после ремонта: сломался дизельный двигатель. В ведомстве отметили, что работы проводились в рамках гособоронзаказа, а предприятие-подрядчик нарушило условия контракта.

В связи с этим ГПУ обратилась в суд с требованием взыскать штраф в пользу государства на сумму 668 тысяч гривен (порядка 1,45 миллиона рублей). Разбирательство продолжается.

В феврале агентство РИА Новости Украина указывало, что заказы на ремонт кораблей украинского флота получил киевский судостроительный завод «Ленинская кузница», владельцем которого, по информации СМИ, является президент Петр Порошенко. На работы над «Гетманом Сагайдачным» предприятию был выделен 91 миллион гривен (196,9 миллиона рублей).