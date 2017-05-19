Google выкупил домен gmail у российской веб-студии

Google выкупил домен gmail.ru у российской веб-студии «Сема.ру». Об этом в пятницу, 19 мая, со ссылкой на доменного инвестора Павла Гросс-Днепрова сообщают «Ведомости».

Как утверждается в материале издания, Google приобрела домен за десять тысяч долларов. По мнению Гросс-Днепрова, такая цена неадекватна для интернет-гиганта. Сам инвестор оценивает gmail.ru в 100 тысяч долларов.

«Так как торговая марка была зарегистрирована в 2006 году и домен использовался по назначению, то вероятность отсудить его была ничтожно мала», — уверен Гросс-Днепров.

Он добавил, что сам домен был зарегистрирован еще до появления Google-почты. Кроме того, по его словам, в последнее время иностранные компании при заходе на российский рынок вместо того, чтобы отбирать доменные имена, предпочитают покупать их.

Отмечается, что «Сема.ру» владела gmail.ru с 2003 года, а в 2006 году веб-студия зарегистрировала в Роспатенте одноименный товарный знак.

Представители Google отказались комментировать ситуацию.