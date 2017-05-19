Центробанк объяснил рост цен на продукты

Незначительный рост цен на продукты питания не приведет к ускорению инфляции в долгосрочном периоде. Об этом говорится в комментарии «Динамика потребительских цен» Банка России, размещенном на сайте регулятора.

Согласно пояснениям ЦБ, «произошло ожидаемое небольшое повышение продовольственной инфляции, связанное с исчерпанием накопленных запасов плодоовощной продукции». Это сопровождалось ускорением месячного роста потребительских цен. Тем не менее, считают в Банке России, уровень этого повышения не препятствует достижению цели по инфляции в четыре процента.

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Общего ускорения инфляции не ожидается, несмотря на некоторое повышение годовых темпов роста цен

на продовольствие в ближайшие месяцы.

В то же время, говорится в материалах ЦБ, более быстрое удорожание отдельных продуктов питания может негативно отразиться на инфляционных ожиданиях. «Риски ухудшения курсовых и инфляционных ожиданий связаны

также с возможным временным повышением волатильности мировых товарных и финансовых рынков. Ограничить инфляционные риски позволит поддержание умеренно жестких денежно-кредитных условий».

В апреле, по данным Росстата, инфляция замедлилась до 4,1 процента, причем за весь месяц цены выросли на 0,3 процента. В прошлые годы в четвертом месяце наблюдался рост на 0,5-1 процента и даже выше. Практически не увеличивались цены на большинство продуктов питания, услуги также дорожали незначительно.