Еврокомиссия в полтора раза улучшила прогноз по экономике России

Еврокомиссия (ЕК) улучшила прогноз по росту ВВП России в 2017 году с 0,8 до 1,2 процента. Об этом сообщается в опубликованном аналитическом обзоре высшего исполнительного органа ЕС. Согласно прогнозу, в 2018 году темпы роста должны увеличиться до 1,4 процента.

По оценке экспертов ЕК, замедление инфляции должно развязать руки властям в части смягчения монетарной политики. Кроме того, рост курса национальной валюты увеличивает реальные доходы россиян. Эти факторы повлияют на улучшение динамики ВВП, считают в Еврокомиссии.

Материалы по теме О, дивный новый рост! Как чиновники ищут признаки восстановления экономики России

Согласно базовому сценарию Минэкономразвития, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на уровне 1,5 процента в 2018-2020 годах. Целевой вариант развития предполагает увеличение объема отечественной экономики в 2018 году на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в 2017-2018 годах на уровне 1,4 процента.