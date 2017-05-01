В ООН спрогнозировали рост российской экономики

Эксперты ООН прогнозируют, что по итогам 2017 года российская экономика вырастет на 1,1 процента. Об этом говорится в ежегодном докладе Экономической и социальной комиссии ООН для Азии и Тихого океана (ЭСКАТО).

Драйвером экономического роста в России называются «относительно высокие цены на нефть».

Что касается в целом азиатского региона, то эксперты прогнозируют рост «развивающихся экономик на 5 и 5,1 процента в 2017 и 2018 годах соответственно».

Прогноз экспертов ООН оказался ниже ожидания Минэкономразвития. Согласно их базовому сценарию, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. Целевой вариант развития предполагает увеличение объема отечественной экономики в 2018 году на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.

Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП России в 2017-2018 годах на уровне 1,4 процента.