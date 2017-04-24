Медведев счел достижимым рост ВВП России на два процента

Рост российского ВВП на два процента является вполне достижимым. Об этом в понедельник, 24 апреля, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев на заседании коллегии Минэкономразвития, сообщает ТАСС.

«Во всяком случае цифры, которые звучали, пока вполне достижимы, включая рост ВВП до двух процентов», — сказал премьер-министр. Также он указал на замедление инфляции и низкий уровень безработицы. Медведев рассчитывает на то, что к концу года наметившаяся позитивная динамика развития станет более заметной.

Премьер-министр также отметил готовность российских и иностранных инвесторов вкладываться в новые проекты. «Наша задача — привлечь деньги в инновационное развитие, в самые перспективные отрасли, предприятия», — заявил председатель правительства. По его мнению, для этого необходимо снять избыточные административные ограничения, чтобы предложить частным инвесторам весомые стимулы и гарантии.

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На заседании был также затронут вопрос о развитии государственно-частного партнерства. По словам премьер-министра, этот механизм себя давно зарекомендовал. В настоящее время реализуются более 1,8 тысячи таких проектов, в которые инвестировано 126 миллиардов рублей частных средств.

«Эти положительные сдвиги должны быть долгосрочными и устойчивыми трендами. И мы должны сделать все, чтобы наша экономика все же развивалась по целевому сценарию прогноза, который, кстати, подготовлен в вашем министерстве», — отметил Медведев.

13 апреля правительство рассмотрело несколько вариантов социально-экономического прогноза, представленных Минэкономразвития. Согласно базовому сценарию, рост ВВП России в 2017 году ожидается на уровне двух процентов и на 1,5 процента в 2018-2020 годах. Целевой вариант развития предполагает увеличение объема отечественной экономики в 2018 году на 1,7 процента, в 2019-м — на 2,5 процента, в 2020-м — на 3,1 процента.