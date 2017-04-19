Финансы
 

МВФ спрогнозировал госдолг и дефицит бюджета России в ближайшие годы

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Здания Международного валютного фонда в Вашингтоне (округ Колумбия).

Международный валютный фонд (МВФ) улучшил прогноз по госдолгу России в отношении к ВВП на 2017 год — он сократится до 17,1 процента. Оценка на 2018-й также понижена — до 17,3 процента ВВП. Об этом в среду, 19 апреля, сообщает Rambler News Service со ссылкой на бюллетень МВФ.

В дальнейшем российский госдолг возрастет до 17,8 процента ВВП в 2019 году, 18,2 процента в 2020-м, 18,4 процента в 2021-м и 18,5 процента в 2022 году, отмечается в обзоре.

Также международная организация улучшила прогноз дефицита госбюджета России на 2017 год до 2,6 процента ВВП. В 2018-м ожидается дефицит в размере 1,9 процента, следует из материалов фонда.

В МВФ ожидают, что в 2019 году дефицит опустится до 0,5 процента ВВП, а в 2020-м — до нуля. В дальнейшем прогнозируется профицит в 0,4 процента ВВП в 2021 году и 0,6 процента в 2022 году.

17 апреля председатель правительства Дмитрий Медведев заявил, что дефицит федерального бюджета России и государственный долг находятся на приемлемом уровне.

По прогнозу международного рейтингового агентства Fitch, дефицит федерального бюджета снизится с 3,4 процента в 2016 году до 2,4 процента ВВП в 2017-м и 1,4 процента в 2018-м благодаря увеличению доходов от нефти и номинальному замораживанию уровней расходов.

Федеральный бюджет России на 2017 год сформирован с прогнозным дефицитом в 3,2 процента ВВП при среднегодовой цене нефти 40 долларов за баррель.

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