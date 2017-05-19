Овсянников наградил ставшего чемпионом мира по тайскому боксу севастопольца

Временно исполняющий обязанности губернатора Севастополя Дмитрий Овсянников наградил благодарственным письмом и ценным подарком севастопольца Ивана Григорьева, который стал победителем чемпионата мира IFMA по тайскому боксу. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает пресс-служба правительства города.

«Впервые севастополец, выступая под флагом России, одержал победу и завоевал золотую медаль на международном чемпионате. Эта победа ценна не только тем, что вы своими успехами подаете пример подрастающему поколению, но и тем, что Севастополь как субъект Российской Федерации представлен на международной арене», — сказал на встрече со спортсменом Овсянников.

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Глава города также подчеркнул, что победа Григорьева «станет дополнительным стимулом к покорению новых спортивных высот для всех наших талантливых спортсменов».

Иван Григорьев стал победителем в весовой категории до 75 килограммов в финальном поединке чемпионата мира, который проходил с 3 и 12 мая в Минске. Севастополец также стал единственным спортсменом сборной России, который завоевал «золото».