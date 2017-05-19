Россиянки победили в первых матчах международного женского турнира по керлингу

Сборная России под руководством Виктории Моисеевой обыграла канадскую команду Дженифер Джоунс в первом матче на международном турнире по керлингу CCN Arctic Cup, сообщает ТАСС.

Также российская команда под руководством Анны Сидоровой одержала победу над американками, разгромив их со счетом 7-1. При этом позднее 19 мая российская команда из Красноярского края сразится с командой Виктории Моисеевой.

Международный женский турнир по керлингу проходит с 19 по 21 мая на ледовой арене «Таймыр» в Дудинке (Красноярский край).

В марте 2017 года женская сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира в Пекине. В финальном поединке, который прошел в воскресенье, россиянки проиграли сборной Канады со счетом 3:8. За российскую команду выступали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, запасной была Алина Ковалева.

