Женская сборная России по керлингу завоевала серебряные медали чемпионата мира

Женская сборная России завоевала серебряные медали на чемпионате мира в Пекине. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

В финальном поединке, который прошел в воскресенье, россиянки проиграли сборной Канады со счетом 3:8. За российскую команду выступали Анна Сидорова, Маргарита Фомина, Александра Раева и Нкеирука Езех, запасной была Алина Ковалева.

Бронзовые медали первенства завоевала сборная Шотландии, в матче за третье место обыгравшая команду Швеции.

Чемпионат мира-2017 является частью отбора на Олимпийские игры-2018. Россиянки гарантировали себе участие в Играх в Пхенчхане.

Российские керлингистки ранее ни разу не выходили в финал чемпионата мира. В активе команды три бронзовых медали ЧМ (2014, 2015, 2016) и четыре золота чемпионатов Европы (2006, 2012, 2015, 2016).