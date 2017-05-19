МВФ поддержал Силуанова в споре с Кудриным

Международный валютный фонд (МВФ) поддержал Минфин России в споре с бывшим руководителем ведомства Алексеем Кудриным о степени жесткости будущего бюджетного правила. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Интерфакс».
В МВФ считают, что возвращение к трехлетнему бюджетному планированию снижает неопределенность, а новое бюджетное правило должно предусматривать более высокий уровень сбережения средств.
«При разработке нового бюджетного правила официальным органам следует рассмотреть возможность установления более высоких целевых уровней сбережения средств для обеспечения справедливости для будущих поколений и создания механизма, который обеспечивает мягкую адаптацию к постоянному изменению цен на нефть», — говорится в заявлении миссии по итогам визита в Россию.
В апреле в правительстве обсуждали возможность модификации бюджетного правила из-за того, что текущие цены на нефть превышают заложенные в бюджете на 2017-2019 годы 40 долларов за баррель. Попытки увеличить цену отсечения с 40 до 45 долларов кажутся заманчивыми, но чреваты серьезными рисками, наставивал глава Минфина Антон Силуанов.
В свою очередь, глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов, Алексей Кудрин выступил с инициативой сделать бюджетное правило менее жестким. «Мы говорим — давайте жить при 40 долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг — 45 долларов за баррель», — сказал он.
17 апреля помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что власти не сомневаются в необходимости установления обновленного бюджетного правила. «Оно уже фактически действует», — сказал он.
Минфин и Центробанк России с февраля закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета с фактическими поступлениями от продажи сырья.