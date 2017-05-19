МВФ поддержал Силуанова в споре с Кудриным

Международный валютный фонд (МВФ) поддержал Минфин России в споре с бывшим руководителем ведомства Алексеем Кудриным о степени жесткости будущего бюджетного правила. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает «Интерфакс».

В МВФ считают, что возвращение к трехлетнему бюджетному планированию снижает неопределенность, а новое бюджетное правило должно предусматривать более высокий уровень сбережения средств.

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«При разработке нового бюджетного правила официальным органам следует рассмотреть возможность установления более высоких целевых уровней сбережения средств для обеспечения справедливости для будущих поколений и создания механизма, который обеспечивает мягкую адаптацию к постоянному изменению цен на нефть», — говорится в заявлении миссии по итогам визита в Россию.

В апреле в правительстве обсуждали возможность модификации бюджетного правила из-за того, что текущие цены на нефть превышают заложенные в бюджете на 2017-2019 годы 40 долларов за баррель. Попытки увеличить цену отсечения с 40 до 45 долларов кажутся заманчивыми, но чреваты серьезными рисками, наставивал глава Минфина Антон Силуанов.

В свою очередь, глава совета Центра стратегических разработок, бывший министр финансов, Алексей Кудрин выступил с инициативой сделать бюджетное правило менее жестким. «Мы говорим — давайте жить при 40 долларах, а я считаю, что можно сделать более компромиссный шаг — 45 долларов за баррель», — сказал он.

17 апреля помощник президента России Андрей Белоусов заявил, что власти не сомневаются в необходимости установления обновленного бюджетного правила. «Оно уже фактически действует», — сказал он.

Минфин и Центробанк России с февраля закупают иностранную валюту на сумму, которая определяется как разница от оценки нефтегазовых доходов федерального бюджета с фактическими поступлениями от продажи сырья.