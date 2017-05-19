Мужчинам предложили мобильные бритвы

Компания Moser представила дорожную бритву Mobile Shaver. По словам представителей марки, она обеспечивает комфортное и чистое бритье в любых ситуациях и незаменима в командировках и путешествиях. Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» в пятницу, 19 мая.

Модель с эргономичным корпусом отличается компактным размером. В комплекте к ней идет металлический футляр и бархатный чехол, а также запасная сеточка, нож и специальная щеточка для чистки.

Бритва обеспечивает быстрое бритье как на сухом, так и на влажном лице. В автономном режиме Mobile Shaver может работать до 45 минут.

Бритвы уже появились в продаже, цена — 1390 рублей.

Компания Moser основана в 1946 году, специализируется на производстве устройств для стрижки и бритья.