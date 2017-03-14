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Gillette побреет футболистов Барселоны

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Компания Gillette объявила о начале партнерства с испанским футбольным клубом «Барселона». Об этом сообщается в пресс-релизе, который поступил в редакцию «Ленты.ру» во вторник, 14 марта.

«Футбольный клуб Барселона является естественным партнером для Gillette, так как обе наши организации разделяют одни и те же фундаментальные ценности — одной из которых является точность», — сказал глобальный вице-президент компании Джон Манг (John Mang).

Кроме того, марка сотрудничает с бразильским нападающим клуба — Неймаром. Футболист поддерживал приуроченную к Олимпийским играм в Рио-де-Жанейро кампанию бренда Perfect Isn’t Pretty.

Gillette — производитель аксессуаров для бритья и ухода за телом. Компания создана в 1901 году американским изобретателем Кингом Кэмпом Жиллеттом. Штаб-квартира фирмы располагается в Бостоне (штат Массачусетс).

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