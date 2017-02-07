Gillette поддержал геймеров

Американская фирма Gillette заключила соглашение с ESL, крупнейшим в мире организатором киберспортивных мероприятий. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы бренда.

Фирма стала спонсором чемпионата мира League of Legends Intel Extreme Masters (IEM), который пройдет 24-26 февраля в Катовице (Польша). Послом компании в мире гейминга станет первый в истории бренда киберспортсмен Enrique “xPeke” Cedeño.

«Благодаря этому шагу, нам удалось по-новому посмотреть на мир гейминга. Мы погрузились в атмосферу киберспорта и поняли, что у профессионалов и любителей здесь очень много общего с другими выдающимися спортсменами, фанатами своего дела», — сказал глобальный вице-президент Gillette Джон Манг.

Gillette — производитель аксессуаров для бритья и ухода за телом. Компания создана в 1901 году американским изобретателем Кингом Кэмпом Жиллеттом. Штаб-квартира фирмы располагается в Бостоне (штат Массачусетс).