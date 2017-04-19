Gillette облегчил жизнь мужчинам

Компания Gillette в партнерстве с интернет-магазином Wildberries запустила в России сервис бесплатной доставки бритв. Об этом корреспонденту «Ленты.ру» рассказал представитель пресс-службы марки.

«Основатель компании Кинг Кэмп Жиллет однажды сказал: "мы перестанем делать бритвы, когда не сможем их улучшить" - именно этим мы руководствуемся во всем, что делаем, постоянно работая над совершенствованием ежедневного бритья для мужчин», — рассказала коммерческий директор Gillette в России Елена Горожанина.

Чтобы привлечь внимание к проекту марка запустила рекламную кампанию. Для оформления доставки нужно зарегистрироваться на сайте бренда, выбрать подходящую продукцию и составить персональный план бритья.

Gillette — производитель аксессуаров для бритья и ухода за телом. Компания создана в 1901 году американским изобретателем Кингом Кэмпом Жиллеттом. Штаб-квартира фирмы располагается в Бостоне (штат Массачусетс).