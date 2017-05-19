СМИ нашли нарушения у доверенного лица Навального

Доверенным лицом оппозиционера Алексея Навального в Ульяновске назначен менеджер Дмитрий Шестаков, дисквалифицированный Федеральной налоговой службой (ФНС) за махинации в финансовых отчетах. Об этом сообщает «Ридус» в пятницу, 19 мая.

По данным издания, полгода назад налоговая служба уличила Шестакова в умышленном сокрытии сведений о деятельности принадлежащего ему ООО «Строитель». Суд признал претензии налоговиков обоснованными. В результате ФНС на год запретила ему замещать руководящие посты и заниматься предпринимательской деятельностью.

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По данным издания, назначение Шестакова может нарушать законодательство. Сам он в интервью не отрицал, что будет получать за работу в штабе денежное вознаграждение, пишет «Ридус».

3 мая секретарь Центризбиркома России Майя Гришина заявила, что Навальный не может баллотироваться на пост президента. Оппозиционный политик осужден по статье Уголовного кодекса «Присвоение и растрата», которая предусматривает до 10 лет лишения свободы. Это преступление относится к разряду тяжких. Оппозиционер, в свою очередь, настаивает, что право выдвигаться дано ему конституцией.