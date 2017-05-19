Улюкаева задумали лишить вознаграждения за работу в совете директоров «Газпрома»

Бывший министр экономического развития Алексей Улюкаев может лишиться вознаграждения за работу в совете директоров «Газпрома». Как сообщил в пятницу, 19 мая, источник «Интерфакса», акционерам компании предложат принять соответствующее решение на годовом собрании.

«Перестав быть госчиновником, Улюкаев перешел в ту часть членов совета директоров "Газпрома", которая получает от компании вознаграждение за работу в органе управления. Однако в работе совета (хотя бы в заочной форме) принимать он участия не может, поскольку в условиях содержания под домашним арестом имеется ограничение на переписку», — пояснил собеседник агентства.

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«Интерфакс» отмечает, что бывший глава Минэкономразвития ранее написал письменный отказ от работы в советах директоров ряда компаний, однако газового холдинга в их числе не было. Кроме того, «Газпром» не получал официальных уведомлений о возбуждении уголовного дела в отношении Улюкаева.

Улюкаев был задержан в ноябре прошлого года. По версии следствия, он вымогал у руководства компании «Роснефть» взятку в размере двух миллионов долларов США. После этого чиновник по решению президента России был уволен с должности министра экономического развития.

С середины ноября прошлого года бывший чиновник находится под домашним арестом. В апреле суд разрешил ему посещать клинику для обследования, а также ежедневно совершать прогулки по утрам.