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Медведев представил Путину план действий правительства на 2017-2025 годы

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Владимир Путин, Дмитрий Медведев
Владимир Путин, Дмитрий Медведев

Премьер-министр России Дмитрий Медведев представил президенту Владимиру Путину план действий правительства на 2017-2025 годы, сообщается на сайте Кремля.

Как уточнил Медведев в ходе беседы, в комплексном плане содержатся общие подходы к тому, как может развиваться российская экономика и социальная сфера в этот период. При этом ставится цель выйти, как указано в послании президента, в период 2019-2020 годов на темпы роста экономики на уровень среднемировых и выше среднемировых показателей.

По словам главы государства, он просил кабинет подготовить на этот период план развития экономики, определения перспективных направлений развития, средств на достижение целей. «Имею в виду не только внутриполитические планы и внутриполитическую повестку дня, но и то, что известные наши наметки на 2020 год мы вынуждены были корректировать соответствующим образом, да и 2020 год уже не за горами», — сказал Путин.

«Вне зависимости от персоналий, вне зависимости даже от внутриполитического графика страна должна иметь ясные, понятные планы развития экономики и социальной сферы», — подчеркнул президент. Он предложил Медведеву обсудить идеи правительства, а затем, по готовности — разработки экспертных групп, по итогам чего будет принят окончательный вариант.

Глава правительства отметил, что эти предложения необходимо обсудить, имея в виду также параллельную разработку соответствующих предложений экспертным сообществом.

Путин сказал, что на встрече предложения кабинета подробно обсудят. При этом, когда от экспертов начнут поступать соответствующие предложения, руководство страны сделает выводы о том, «что является наиболее перспективным, интересным и наиболее целесообразным с точки зрения использования, применения для достижения максимального эффекта».

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