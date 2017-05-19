Башмет испугался ехать на Украину

Российский альтист и дирижер Юрий Башмет считает, что у него могут возникнуть проблемы с посещением Украины из-за того, что он открыто поддерживал воссоединение Крыма с Россией. Об этом в пятницу, 19 мая, сообщает ТАСС.

«Официально я ни в каком черном списке не значусь, но приехать туда не решаюсь. Хотя там могилы всех моих предков», — подчеркнул он.

Башмет добавил, что состоял почетным профессором Львовской академии музыки, но не знал об этом.

«Оказывается, я был почетным профессором, что я узнал как раз в связи с тем, что исключен из этого перечня», — заявил музыкант.

По словам Башмета, из списка он был исключен по результатам голосования.

Юрий Башмет — народный артист СССР, руководитель камерного ансамбля «Солисты Москвы» и симфонического оркестра «Новая Россия».